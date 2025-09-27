«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные решения и шаги в текущей непростой геополитической ситуации, когда мир «рвут на куски». По словам главы государства, которые передает БелТА, сложившаяся в мире обстановка заставляет задуматься о том, как эффективно развиваться и «жить на своей земле».

Думали [с Путиным], как же нам выжить в это сложное время. <...> Мир рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал украинского коллегу Владимира Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. Так он прокомментировал угрозы властей Киева нанести удар по Кремлю. Политик уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом предложении.

До этого Лукашенко заявил, что между Минском и Москвой накопилось множество вопросов, именно поэтому они с Путиным часто видятся. Их встреча в Кремле продолжалась более трех часов, причем до этого главы государств в течение полутора часов общались тет-а-тет.