Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:40

«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в текущей геополитической ситуации

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные решения и шаги в текущей непростой геополитической ситуации, когда мир «рвут на куски». По словам главы государства, которые передает БелТА, сложившаяся в мире обстановка заставляет задуматься о том, как эффективно развиваться и «жить на своей земле».

Думали [с Путиным], как же нам выжить в это сложное время. <...> Мир рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал украинского коллегу Владимира Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. Так он прокомментировал угрозы властей Киева нанести удар по Кремлю. Политик уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом предложении.

До этого Лукашенко заявил, что между Минском и Москвой накопилось множество вопросов, именно поэтому они с Путиным часто видятся. Их встреча в Кремле продолжалась более трех часов, причем до этого главы государств в течение полутора часов общались тет-а-тет.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
переговоры
Россия
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 сентября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.