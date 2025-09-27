Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 14:44

В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей

В Сланцах нетрезвый мужчина облил соседей горючей жидкостью и поджег их

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области мужчина совершил поджог в доме в Сланцах, облив соседей растворителем и воспламенив его, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительным данным, он заранее приобрел канистру жидкости, после чего ворвался в соседнюю квартиру.

Инцидент произошел на улице Кирова 26 сентября. В результате возгорания погибла женщина, еще четверо человек получили ожоги. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что в Кировском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в однокомнатной квартире погибла женщина. Инцидент произошел в доме № 95 на проспекте Ветеранов. К месту происшествия выехали 15 сотрудников ведомства, задействовавшие три пожарные машины. Огонь удалось локализовать и потушить примерно через 30 минут.

Позже выяснилось, что погибшая при пожаре на проспекте Ветеранов 26 сентября могла стать жертвой мошенников. Возгорание произошло вскоре после того, как в квартиру пришла ее новая собственница. Прежняя хозяйка отказалась впустить женщину, числящуюся владельцем, и спустя время в помещении вспыхнул пожар.

Сланцы
Ленобласть
поджоги
убийства
