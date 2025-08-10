Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции В отделении полиции Сланцев Ленинградской области произошло возгорание

Пожар вспыхнул в здании полиции города Сланцы Ленинградской области, передает 78.ru со ссылкой на источник. По его словам, возгорание произошло в столовой на третьем этаже на улице Кирова. Предположительной причиной называют неисправность электропроводки.

Никто не пострадал, поскольку в момент происшествия помещение было пустым, говорится в сообщении. Сотрудники полиции пытались потушить огонь с помощью четырех огнетушителей, но из-за интенсивного задымления были вынуждены вызвать спасателей.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области полностью сгорел гараж площадью 80 квадратных метров. В огне погибла коллекция дорогих автомобилей. Возгорание произошло в поселке Ильичево.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове вспыхнул пожар в квартире на 13-м этаже жилого комплекса. В соседних квартирах ощущалось сильное задымление. К тушению подключились шесть пожарных расчетов. Всех жильцов успешно эвакуировали.

Также спасатели полностью потушили возгорание на газовой подстанции в Кургане, возникшее из-за взрыва газа. Как сообщили в МЧС региона, эвакуированным жителям соседних домов разрешили вернуться домой.