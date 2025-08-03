В российском городе потушили пожар на газораспределительной подстанции МЧС: в Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции

МЧС удалось ликвидировать пожар на газораспределительной подстанции после порыва газа в Кургане, сообщили в региональном ведомстве. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры, — сказано в публикации.

Инцидент случился в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской. Из соседних зданий эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей, а территорию обесточили. Позже МЧС России опубликовало кадры с места прорыва.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

Позже стало известно, что аэропорт Сочи был вынужден внести коррективы в расписание. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, авиагавань испытывала временные сложности с заправкой топливом воздушных судов.