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03 августа 2025 в 19:24

В российском городе потушили пожар на газораспределительной подстанции

МЧС: в Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

МЧС удалось ликвидировать пожар на газораспределительной подстанции после порыва газа в Кургане, сообщили в региональном ведомстве. Жильцам близлежащих домов разрешили вернуться в свои квартиры.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры, — сказано в публикации.

Инцидент случился в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской. Из соседних зданий эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей, а территорию обесточили. Позже МЧС России опубликовало кадры с места прорыва.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

Позже стало известно, что аэропорт Сочи был вынужден внести коррективы в расписание. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, авиагавань испытывала временные сложности с заправкой топливом воздушных судов.

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