Росавиация подтвердила проблемы с заправкой судов в Сочи из-за атаки ВСУ Росавиация подтвердила изменения в расписании аэропорта Сочи из-за удара ВСУ

Аэропорт Сочи был вынужден внести коррективы в расписание после удара украинского БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, авиагавань испытывала временные сложности с заправкой топливом воздушных судов.

Коррективы в расписание полетов пришлось внести из-за временных сложностей с заправкой керосином воздушных судов. Причина — в необходимости ликвидировать возгорание на нефтебазе за пределами аэропорта, — написал он.

По словам Кореняко, в настоящее время поставка топлива восстановлена. Но, несмотря на сложности, авиагавань продолжала принимать и отправлять рейсы, подчеркнул он. Всего за сутки аэропорт обслужил более 200 самолетов.

О проблемах в аэропорту Сочи ранее сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По данным источника, в результате удара по нефтебазе в авиагавани были введены временные ограничения на заправку воздушных судов, что привело к изменениям в расписании рейсов.

До этого спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.