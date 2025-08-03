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03 августа 2025 в 16:46

Раскрыто, как удар БПЛА по нефтебазе отразился на работе аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи ввели ограничения на заправку лайнеров из-за удара по нефтебазе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Сочи столкнулся с перебоями в поставках авиатоплива после удара украинского БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». В результате в авиагавани были введены временные ограничения на заправку воздушных судов, что привело к изменениям в расписании рейсов.

По данным канала, крупнейшие российские авиакомпании были вынуждены изменить схемы выполнения рейсов. Так, «Уральские авиалинии» перенаправили рейсы в Санкт-Петербург, Домодедово и Пермь — с промежуточной посадкой в Минеральных Водах для дозаправки. Аналогичные меры приняли «Аэрофлот» (для двух рейсов в Шереметьево) и «Россия» (для одного рейса в Петербург). Лоукостер «Победа» добавил техническую остановку в Кирове для своего рейса DP-347. Теперь сочинская авиагавань принимает лишь до пяти воздушных судов в час.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

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