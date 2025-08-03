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03 августа 2025 в 17:30

Появились кадры пожара на месте прорыва газовой трубы в Кургане

Фото: t.me/mchs_official*

МЧС России опубликовало кадры с места прорыва газовой трубы в Кургане. Там вспыхнул пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.

Территория в результате происшествия оказалась обесточена. Из соседних зданий эвакуированы 235 жильцов, в том числе детей. На месте работают 42 специалиста и девять единиц техники.

Инцидент случился в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской. В районах Рябково и Северном временно перекрыли газ.

До этого на территории нефтеперерабатывающей компании в Рязанской области произошел взрыв трубы. Пострадали три человека, их увезли в больницу. Состояние раненых не уточнялось. Другие подробности и причины ЧП не приводятся.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел взрыв на территории машиностроительного завода. На месте были видны клубы черного дыма, пожарные потушили возгорание. Предварительно, взрыв произошел в цехе по производству металлопластиковых окон. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, информации о пострадавших не поступало.

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