В российском городе произошел прорыв трубы с возгоранием газа В промзоне Кургана произошел прорыв трубы с возгоранием газа

В промзоне Кургана произошел прорыв трубы с возгоранием газа, сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале. Там отметили, что пострадавших в результате ЧП нет.

На территории промзоны, в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченской, произошла аварийная ситуация на газораспределительной подстанции, — говорится в сообщении.

Как отметило ГУ МЧС по региону, из соседних зданий эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей. Территорию обесточили до тех пор, пока не ликвидируют последствия ЧП. В районах Рябково и Северный временно перекрыли газ.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что предварительной причиной взрыва 10-этажного дома на улице Блинова в Саратове стала утечка газа. По его словам, в результате происшествия погибли люди.

Он добавил, что на месте организовали оперативный круглосуточный штаб. Жильцов дома эвакуировали, для них развернули пункты временного размещения. Губернатор подчеркнул, что всем им оказали необходимую помощь.