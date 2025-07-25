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25 июля 2025 в 13:01

Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова

Губернатор Бусаргин: взрыв дома в Саратове произошел из-за утечки газа

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Предварительной причиной взрыва десятиэтажного дома на улице Блинова в Саратове стала утечка газа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия погибли люди. Точное число жертв глава региона не назвал.

На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина — утечка газа, — написал Бусаргин.

Он добавил, что на месте организовали оперативный круглосуточный штаб, готовится к запуску горячая линия. Жильцов дома эвакуируют, для них развернули пункты временного размещения. Губернатор подчеркнул, что всем им окажут необходимую помощь.

Первоочередная задача сейчас — оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме, — отметил глава региона.

Бусаргин указал, что важно как можно быстрее обследовать здание, чтобы исключить угрозу дальнейшего обрушения. Этим занимаются все профильные службы и ведомства.

Ранее сообщалось, что в соцсетях мэра Саратова за два часа до взрыва дома появилось тревожное сообщение о глубокой яме, обнажившей газовую трубу. Местные жители жаловались, что администрация на протяжении месяца не принимала мер по устранению опасности, ограничиваясь обещаниями. По их словам, аварийное состояние трубы оставалось без внимания, что создавало угрозу — от прекращения газоснабжения до возможного взрыва.

Россия
Саратовская область
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погибшие
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