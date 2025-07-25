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25 июля 2025 в 13:14

Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим

Жители Саратова жаловались на опасность за 2 часа до взрыва дома

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

В Telegram-канале мэра Саратова за два часа до взрыва дома появилось тревожное сообщение о глубокой яме, обнажившей газовую трубу. Местные жители жаловались, что администрация на протяжении месяца не принимала мер по устранению опасности, ограничиваясь обещаниями. По их словам, аварийное состояние трубы оставалось без внимания, что создавало угрозу — от прекращения газоснабжения до возможного взрыва.

Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба. Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму. Дома в лучшем случае могут остаться без газа, в худшем — труба рванет, — говорится в комментарии под постом мэра.

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru высказал предположение, что причиной трагедии могли стать нарушения со стороны управляющей компании. Общественный деятель подчеркнул, что УК обязана заключать договоры с профильными организациями для профессионального обслуживания газового оборудования.

До этого стало известно, что в Саратове после взрыва в жилом доме было организовано масштабное оцепление силами спецслужб. Как рассказала местная жительница в беседе с NEWS.ru, на месте происшествия работает значительное количество сотрудников экстренных служб. По словам очевидицы, спасательные операции продолжаются.

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