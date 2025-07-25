Стало известно, что происходит на месте взрыва газа в Саратове

Стало известно, что происходит на месте взрыва газа в Саратове NEWS.ru: спецслужбы оцепили место взрыва газа в жилом доме Саратова

Спецслужбы оцепили место взрыва газа в жилом доме Саратова, рассказала местная жительница. В разговоре с NEWS.ru она обратила внимание, что работает большое количество сотрудников спецслужб. Очевидица поделилась, что продолжается разбор завалов, из-под которых достают пострадавших.

Много спецслужб, разбирают завалы, достают людей. На месте взрыва оцепили все, — рассказала местная жительница.

Ранее стало известно, что пять человек достали из-под завалов разрушенного жилого дома в Саратове, среди них один ребенок. По предварительной информации, под завалами находятся, в том числе те, кто просто проходил мимо дома в момент взрыва. Всех жильцов многоэтажки эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.

Трагедия произошла в десятиэтажке на улице Блинова. По некоторым данным, погибли три человека, в том числе ребенок. От взрыва пострадал соседний дом, десятки автомобилей получили повреждения. Из-за взрыва обрушились не менее четырех этажей 10-этажного многоквартирного дома, более 30 квартир повреждены. Взрыв в доме предварительно, произошел из-за утечки газа.