Появились новые данные о спасенных из-под завалов после взрыва в Саратове Baza: пять человек достали из-под завалов разрушенного дома в Саратове

Пять человек достали из-под завалов разрушенного жилого дома в Саратове, среди них один ребенок, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, под завалами находятся в том числе те, кто просто проходил мимо дома в момент взрыва. Всех жильцов многоэтажки эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.

Отмечается, что на данный момент обвалилась часть дома с 10-го по первый этаж. Всего пострадали около 30 квартир. Под завалами могут находиться еще люди, до них пытаются добраться спасатели. На место ЧП выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в 10-этажном доме на улице Блинова. По некоторым данным, погибли три человека, в том числе ребенок. От взрыва пострадал соседний дом, десятки автомобилей получили повреждения. Взрыв в доме предварительно, произошел из-за утечки газа.

До этого стало известно, что взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Мужчина держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы.