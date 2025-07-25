Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:09

Появились новые данные о спасенных из-под завалов после взрыва в Саратове

Baza: пять человек достали из-под завалов разрушенного дома в Саратове

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пять человек достали из-под завалов разрушенного жилого дома в Саратове, среди них один ребенок, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, под завалами находятся в том числе те, кто просто проходил мимо дома в момент взрыва. Всех жильцов многоэтажки эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.

Отмечается, что на данный момент обвалилась часть дома с 10-го по первый этаж. Всего пострадали около 30 квартир. Под завалами могут находиться еще люди, до них пытаются добраться спасатели. На место ЧП выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в 10-этажном доме на улице Блинова. По некоторым данным, погибли три человека, в том числе ребенок. От взрыва пострадал соседний дом, десятки автомобилей получили повреждения. Взрыв в доме предварительно, произошел из-за утечки газа.

До этого стало известно, что взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Мужчина держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы.

Саратов
взрывы
пострадавшие
утечка газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.