10 августа 2025 в 12:07

Крупный пожар уничтожил коллекцию премиальных автомобилей

В Ленинградской области пожар уничтожил гараж с премиальными автомобилями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области произошел масштабный пожар, уничтоживший гараж с коллекцией премиальных автомобилей, сообщает РЕН ТВ. Инцидент случился в поселке Ильичево Выборгского района, где полностью сгорело сооружение площадью 80 квадратных метров.

По предварительным данным, в гараже находились автомобиль Mercedes-Benz, два внедорожника и другое ценное имущество. Специалисты предварительно оценили ущерб минимум в 10 млн рублей. Как выяснилось, уничтоженное имущество не было застраховано. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и следственная группа.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают точные обстоятельства возгорания и проводят окончательную оценку нанесенного ущерба.

Ранее в Сети появились первые кадры с места взрыва газа на заводе в Стерлитамаке. На кадрах видны огромные клубы белого дыма, за которыми едва просматривается здание предприятия. Как отметили очевидцы, сильного пожара на заводе не было. На месте ЧП работали оперативные службы.

