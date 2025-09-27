Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:42

В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники

Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погибшая 26 сентября при пожаре в Санкт-Петербурге оказалась жертвой мошенников, пишет «Фонтанка». Трагедия произошла на проспекте Ветеранов сразу после визита новой собственницы.

По данным источника, петербурженка пришла в квартиру, где теперь числится владельцем, однако бывшая хозяйка отказалась ее впускать. Спустя некоторое время в помещении начался пожар.

Как уточняет источник, около двух недель назад женщина обратилась в полицию. Она заявила, что ее обманули мошенники — уговорили продать квартиру и перевести деньги на продиктованный счет. Обстоятельства гибели и сделки проверяются.

Смертельный пожар случился в однокомнатной квартире на проспекте Ветеранов. Возгорание ликвидировали за полчаса: в тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Ранее пенсионер из Москвы следовал указаниям телефонных мошенников на протяжении полугода и отдал им более 84,5 млн рублей. Как рассказал пожилой мужчина, злоумышленники связались с ним через мессенджер Telegram.

пожары
смерти
квартиры
Санкт-Петербург
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.