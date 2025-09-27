В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники

Погибшая 26 сентября при пожаре в Санкт-Петербурге оказалась жертвой мошенников, пишет «Фонтанка». Трагедия произошла на проспекте Ветеранов сразу после визита новой собственницы.

По данным источника, петербурженка пришла в квартиру, где теперь числится владельцем, однако бывшая хозяйка отказалась ее впускать. Спустя некоторое время в помещении начался пожар.

Как уточняет источник, около двух недель назад женщина обратилась в полицию. Она заявила, что ее обманули мошенники — уговорили продать квартиру и перевести деньги на продиктованный счет. Обстоятельства гибели и сделки проверяются.

Смертельный пожар случился в однокомнатной квартире на проспекте Ветеранов. Возгорание ликвидировали за полчаса: в тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Ранее пенсионер из Москвы следовал указаниям телефонных мошенников на протяжении полугода и отдал им более 84,5 млн рублей. Как рассказал пожилой мужчина, злоумышленники связались с ним через мессенджер Telegram.