Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году

Спокойный сон и комфорт в доме — это право каждого жителя. Для того чтобы защитить его, в Югре действует специальный нормативный акт — закон о тишине в ХМАО. Он регулирует, в какие часы нельзя шуметь, когда разрешено проводить ремонт и какие санкции предусмотрены для нарушителей. В 2025 году требования сохраняются и остаются актуальными для всех: граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

В статье подробно рассмотрим основные положения, режим тишины, особенности для многоквартирных домов, правила ремонта и размеры штрафов.

Ночное время и дневные часы тишины

Основная цель закона — защитить покой людей ночью. Согласно действующей редакции, шуметь запрещено:

с 22:00 до 8:00 ежедневно;

в это время нельзя включать громко телевизоры, колонки, использовать строительные инструменты, петь, свистеть, кричать или запускать фейерверки (исключение — новогодняя ночь).

Важно отметить, что закон о тишине в ХМАО — Югре закрепляет не только ночной, но и дневной перерыв. В рабочие дни и субботу в многоквартирных домах введены тихие часы с 13:00 до 15:00. Это связано с тем, что многие жители отдыхают днем, и повышенный шум в этот период также нарушает их права.

Таким образом, режим тишины включает два ключевых блока: ночной и дневной. Нарушение любого из них влечет административную ответственность.

Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на ремонт и шумные работы в многоквартирном доме

Жизнь в многоквартирном доме неизбежно связана с ремонтом. Однако даже полезные работы не должны мешать соседям. Для этого установлен специальный порядок.

В рабочие дни и субботу ремонт можно проводить только с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

С 13:00 до 15:00 — обязательный дневной перерыв.

С 21:00 до 8:00 ремонт категорически запрещен.

В воскресенье и праздничные дни любые ремонтные работы недопустимы.

Таким образом, закон о тишине в ХМАО при ремонтных работах ограничивает не только ночное, но и дневное время. Для жильцов это означает право на отдых без постоянного шума дрели и перфоратора, а для собственников квартир — обязанность учитывать интересы соседей.

Особенности в выходные и праздничные дни

Выходные и государственные праздники — это особое время, когда большинство граждан отдыхают. Поэтому в Ханты-Мансийском автономном округе запрет на шум действует максимально строго.

В воскресенье запрещены любые ремонтные и строительные работы.

В праздничные дни также нельзя шуметь, даже днем.

Исключение составляют только аварийные и неотложные ситуации: устранение протечек, аварий на инженерных сетях, ликвидация последствий чрезвычайных происшествий.

Таким образом, закон прямо запрещает нарушать покой соседей в дни всеобщего отдыха. Это правило закрепляет закон о тишине дома в ХМАО и распространяется на всех без исключения.

Штрафы для граждан, ИП и юридических лиц

Для того чтобы требования закона реально соблюдались, установлены санкции. Ответственность за нарушение режима тишины закреплена в Законе ХМАО — Югры об административных правонарушениях.

Размер штрафов в 2025 году составляет:

для граждан — от 500 до 2000 рублей;

для должностных лиц — от 3000 до 10 000 рублей;

для юридических лиц — от 5000 до 15 000 рублей.

Если нарушение повторяется, штрафы увеличиваются. Например, гражданам в этом случае может грозить до 5000 рублей.

Это значит, что шумный ремонт ночью или громкая музыка в неположенное время могут обойтись значительно дороже, чем соблюдение правил.

Куда жаловаться на шумных соседей

Не всегда получается решить проблему мирно. Если соседи систематически нарушают тишину, жители имеют право обращаться в компетентные органы.

Управляющая компания или ТСЖ. Первое звено, которое может провести разъяснительную работу и зафиксировать нарушения. Полиция. Именно сотрудники полиции имеют право составлять протоколы и возбуждать дела об административных правонарушениях. Роспотребнадзор. В отдельных случаях можно пожаловаться на превышение допустимого уровня шума. Суд. Если административные меры не дают результата, жители могут требовать компенсации морального вреда.

Таким образом, закон работает только при активной позиции граждан: важно не только знать нормы, но и защищать свои права.

В 2025 году требования к соблюдению тишины в Ханты-Мансийском автономном округе остаются актуальными. Закон о тишине в ХМАО в 2025 году регулирует ночные и дневные часы, строго ограничивает ремонт в выходные и праздничные дни и устанавливает ощутимые штрафы для нарушителей.

Жителям многоквартирных домов полезно помнить:

шуметь запрещено с 22:00 до 8:00, а также с 13:00 до 15:00;

ремонтные работы в воскресенье и праздники недопустимы;

ответственность несут не только граждане, но и организации;

жалобы на шумных соседей можно направлять в управляющую компанию, полицию или суд.

Таким образом, закон о тишине в ХМАО и Югре защищает интересы всех жителей региона, а его соблюдение помогает сохранить комфорт и добрососедские отношения.