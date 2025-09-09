Россияне все больше путешествуют на поездах и авто

В 2025 году россияне для путешествий по стране стали чаще выбирать наземный транспорт. За лето интернет-трафик пользователей на федеральных трассах больше всего вырос на востоке страны. При этом среди железнодорожных маршрутов резкий рост показал Дагестан, куда продали в два раза больше билетов, чем в 2024 году. Об этом говорится в совместном исследовании МегаФона и сервиса путешествий Туту.

По данным big data МегаФона, этим летом среди главных автодорог России наибольший рост пользовательского интернет-трафика показало восточное направление. Абоненты на трассе «Амур» (Чита-Хабаровск) увеличили передачу данных на 21%. На втором месте магистраль «Сибирь» (Новосибирск-Иркутск), где было использовано на 12% большемобильного интернета, чем год назад. На востоке популярны здравницы Байкала, склоны Сихотэ-Алиня и берега Татарского пролива.

Третье место поделили дороги, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском, — трассы «Нева» и «Холмогоры» — на каждой трафик вырос на 9%. На это повлиял рост интереса к северным регионам: Архангельская область и Белое море все чаще привлекают внутренних туристов. В топ-5 направлений, где летом росла интернет-активность, вошли трассы «Урал» и «Восток» (по 7%), а также «Балтия» (6%).

Трасса М-11 «Нева» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди южных железнодорожных направлений абсолютным лидером является Дагестан. По информации Туту, продажи билетов в республикувыросли в два раза к лету 2024 года. На втором местеКрасноярский край (+ 52%). Также в тройку лидеров вошел нефтегазовый регион Югра (ХМАО), который помимо сезонной трудовой миграции всё больше интересует любителей дикой природы и этнографического туризма (рост на 44%).

В топ регионов по росту проданных ж/д билетов также вошли Приморье (+38%), Липецкая (+29%) и Калужская области (+27%), Ставропольский край (+25%).

При этом абсолютным лидером среди направлений по числу проданных в стране билетов остается Москва (34% от общего количества). На втором месте расположился Краснодарский край (14%), на третьем -Петербург (14%).

По данным МегаФона, путешествовать наземным транспортом предпочитают мужчины (около 60%). В целом основной поток (42%) составляют россияне 35-44 лет, еще 40% приходится на путешественников старше 45 лет.