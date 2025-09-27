Десятки отдыхающих отравились в пятизвездочном турецком отеле

Массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, там отдыхала семья из России. Всего отравились несколько десятков туристов.

Как уточнил канал, в результате произошедшего был экстренно госпитализирован двухлетний малыш из России. У него началась рвота и диарея, а также поднялась температура. Мать утверждает, что персонал клиники Кемера медлил с оказанием первой помощи, из-за чего ребенок едва не потерял сознание.

Кроме того, на аналогичные симптомы пожаловались и другие постояльцы элитного отеля. Они предполагают, что причиной массового отравления оказалась некачественная еда.

Ранее в Ленинградской области после массового отравления спиртным силовики изъяли более 1000 литров суррогатного алкоголя. Подозреваемыми по делу проходят восемь человек, их планируют заключить под стражу.

По данным Telegram-канала Baza, число жертв паленого алкоголя в Ленинградской области выросло до 25 человек. Предварительно, все погибшие тоже покупали суррогат у местного пенсионера, его уже задержали.