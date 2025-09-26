Лукашенко сделал неожиданное заявление о Зеленском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что заинтересован в прямом диалоге с главой Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление было сделано белорусским лидером сразу после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко подчеркнул, что у него есть конкретные предложения, которые он хотел бы донести до украинского коллеги. По его мнению, текущий момент требует начала консультаций между сторонами для поиска путей урегулирования ситуации.

Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. <...> Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины. Он отметил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».