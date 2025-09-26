Военэксперт рассказал, чему стоит поучиться у азербайджанцев

Быстрая победа Баку во второй карабахской войне связана с успешным военным строительством азербайджанского командования и анализом современных тенденций боевых действий, заявил NEWS.ru военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, контрнаступательная операция азербайджанской армии стала беспрецедентным событием с точки зрения тактики, образцом военного искусства.

Вторая карабахская война стала первым примером нового типа технологичных действий, где значительную роль играли такие высокоточные средства поражения, как БПЛА различного типа. Азербайджан, проанализировав тенденции в области современных военных операций, совершенно справедливо сделал акцент на активной закупке и внедрении в войска беспилотников, которые в значительной мере определили ход боевых действий, — сказал Коротченко.

Вторым аспектом, по мнению эксперта, стала ставка на создание сил специального назначения. Он отметил, что именно благодаря этому азербайджанской армии удалось освободить главный стратегический город Шуша.

Эти подразделения были созданы не только в Вооруженных силах Азербайджана, но и в других силовых структурах страны. Все это позволило успешно проводить очень дерзкие и эффективные операции. Венцом стало освобождение города Шуша, который казался очень сложным и неподступным объектом, — считает Коротченко.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние пять лет стали для Баку «историей победы». Он акцентировал, что воля народа и государства оказалась сильнее любого внешнего давления. Алиев отметил, что страна доказала свою мощь всему миру, одержав верх на поле боя. При этом он подчеркнул, что Баку всегда был открыт к миру, но только такому, который базируется на принципах справедливости и нормах международного права.