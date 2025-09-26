Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 19:15

Военэксперт рассказал, чему стоит поучиться у азербайджанцев

Военэксперт Коротченко: вторая война в Карабахе — образец военного искусства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстрая победа Баку во второй карабахской войне связана с успешным военным строительством азербайджанского командования и анализом современных тенденций боевых действий, заявил NEWS.ru военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, контрнаступательная операция азербайджанской армии стала беспрецедентным событием с точки зрения тактики, образцом военного искусства.

Вторая карабахская война стала первым примером нового типа технологичных действий, где значительную роль играли такие высокоточные средства поражения, как БПЛА различного типа. Азербайджан, проанализировав тенденции в области современных военных операций, совершенно справедливо сделал акцент на активной закупке и внедрении в войска беспилотников, которые в значительной мере определили ход боевых действий, — сказал Коротченко.

Вторым аспектом, по мнению эксперта, стала ставка на создание сил специального назначения. Он отметил, что именно благодаря этому азербайджанской армии удалось освободить главный стратегический город Шуша.

Эти подразделения были созданы не только в Вооруженных силах Азербайджана, но и в других силовых структурах страны. Все это позволило успешно проводить очень дерзкие и эффективные операции. Венцом стало освобождение города Шуша, который казался очень сложным и неподступным объектом, — считает Коротченко.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние пять лет стали для Баку «историей победы». Он акцентировал, что воля народа и государства оказалась сильнее любого внешнего давления. Алиев отметил, что страна доказала свою мощь всему миру, одержав верх на поле боя. При этом он подчеркнул, что Баку всегда был открыт к миру, но только такому, который базируется на принципах справедливости и нормах международного права.

Азербайджан
Армения
Карабах
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.