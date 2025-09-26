Высокопоставленные делегации встретятся на «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», которая состоится в Минске, объединит высокопоставленные делегации из разных стран мира. Ее ключевым событием будет главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».

В рамках сессии участники определят стратегические векторы для развития промышленного сотрудничества и интеграции. Мероприятие посетят премьер-министры стран ЕАЭС и СНГ. Перед началом сессии запланирован осмотр выставки, в ходе которой представят технологии и продукцию промышленных компаний Белоруссии, России и других государств.

Деловую программу форума составят более 20 тематических сессий. Центральными темами станут машиностроение, автоматизация производства, цифровизация, беспилотные технологии и искусственный интеллект.

«ИННОПРОМ. Беларусь» проведут с 29 сентября по 1 октября в выставочном центре BELEXPO. Экспозиция российских и белорусских компаний и регионов составит 15 тысяч квадратных метров.