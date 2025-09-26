Хмельницкая, Железняк, Стоянов: кого из актеров любил снимать Кеосаян. Фото

Сегодня стало известно о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким покойного. В обращении глава государства охарактеризовал Кеосаяна как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека.

За свою жизнь Тигран Эдмондович снял 22 фильма и множество видеоклипов. Первой успешной картиной Кеосаяна стала мелодрама «Бедная Саша», где сыграл актер Александр Збруев. Этот фильм входит в число кинолент, снятых специально к зимним праздникам.

Кеосаян закрепил успех, когда выпустил в 1999 году комедию «Президент и его внучка». В ней главную роль сыграла дочь Никиты Сергеевича Михалкова, Надежда Михалкова. Ее экранным дедушкой стал Олег Табаков.

В 2000 году вышел фильм «Ландыш серебристый», в котором сыграла первая жена Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая. Впоследствии она еще не раз снималась в его картинах. Другие роли исполнили Олеся Железняк, Юрий Стоянов, Александр Цекало и многие другие. «Ландыш серебристый» занял третье место на конкурсе Большого зрительского жюри кинофестиваля «Окно в Европу». В 2004 году вышла вторая часть фильма.

Шпица, Железняк и Стоянов снимались и в других картинах Кеосаяна. Последний фильм режиссера «Семь дней Петра Семеныча» вышел в 2025 году. В нем сыграли племянница Кеосаяна Лаура, Федор Добронравов и Олеся Железняк.

Фото актеров, которых любил снимать Кеосаян, — в галерее NEWS.ru.