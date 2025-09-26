Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 19:00

Хмельницкая, Железняк, Стоянов: кого из актеров любил снимать Кеосаян. Фото

Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая Фото: Persona Stars/Legion Media

Сегодня стало известно о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким покойного. В обращении глава государства охарактеризовал Кеосаяна как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека.

За свою жизнь Тигран Эдмондович снял 22 фильма и множество видеоклипов. Первой успешной картиной Кеосаяна стала мелодрама «Бедная Саша», где сыграл актер Александр Збруев. Этот фильм входит в число кинолент, снятых специально к зимним праздникам.

Кеосаян закрепил успех, когда выпустил в 1999 году комедию «Президент и его внучка». В ней главную роль сыграла дочь Никиты Сергеевича Михалкова, Надежда Михалкова. Ее экранным дедушкой стал Олег Табаков.

В 2000 году вышел фильм «Ландыш серебристый», в котором сыграла первая жена Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая. Впоследствии она еще не раз снималась в его картинах. Другие роли исполнили Олеся Железняк, Юрий Стоянов, Александр Цекало и многие другие. «Ландыш серебристый» занял третье место на конкурсе Большого зрительского жюри кинофестиваля «Окно в Европу». В 2004 году вышла вторая часть фильма.

Шпица, Железняк и Стоянов снимались и в других картинах Кеосаяна. Последний фильм режиссера «Семь дней Петра Семеныча» вышел в 2025 году. В нем сыграли племянница Кеосаяна Лаура, Федор Добронравов и Олеся Железняк.

Фото актеров, которых любил снимать Кеосаян, — в галерее NEWS.ru.

Александр Збруев
Александр Збруев
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Алена Хмельницкая
Алена Хмельницкая
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Александр Цекало
Александр Цекало
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тигран Кеосаян
актеры
фильмы
кино
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.