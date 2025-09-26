В Берлине появились листовки с призывом вступать в легион Украины

В Берлине появились агитационные листовки с призывами к немцам вступать в «международный легион Украины», сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. По его словам, объявления с лозунгом «Возьми свой реванш» расклеены на уличных столбах в немецкой столице.

Блогер рассказал, что на одной из листовок используется историческая фотография времен Великой Отечественной войны, на которой изображены пленные солдаты вермахта в СССР. Источник распространения материалов пока не установлен.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по обвинению в террористической деятельности. По данным следствия, 17-летний юноша занимался расклейкой пропагандистских материалов по указанию куратора. В материалах дела указано, что распространяемые материалы оправдывали идеологию терроризма и побуждали к насилию.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в работе на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным службы, мужчина готовил видеоматериалы для агитационного антироссийского фильма на территории Севастополя.