26 сентября 2025 в 19:04

Чиновники решили наказать вдову бойца СВО за критику властей

Чиновники из Ленобласти написали заявление в полицию на вдову бойца СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сосновом Бору Ленинградской области власти захотели наказать за критику вдову участника СВО Ольгу Шушакову, передает 47news.ru. Женщина жаловалась на плохое состояние места захоронения военных и отсутствие благоустройства. По ее словам, там нет памятных табличек, скамеек, а автобусы из города ходят нерегулярно.

Нарезали участки, но кроме этого — ничего. Обращалась к местным депутатам, но это ничем не закончилось, — заявила она.

Позже в комментариях под публикацией губернатора региона Александра Дрозденко она резко высказалась о стенде с фотографиями бойцов СВО. Шушакова назвала его «убожеством», отметив, что на табличках указаны имена лишь нескольких погибших военных.

После ее слов замглавы администрации города Андрей Рахматов обратился в полицию с заявлением. Он потребовал проверить женщину на факт осквернения памяти военнослужащих.

Ранее в Лунинском районе Пензенской области задержаны трое местных жителей по подозрению в попытке осквернить могилу знакомого. В числе подозреваемых — девушка 2005 года рождения и двое молодых людей 2001 и 2003 годов рождения. По данным полиции, после распития алкоголя девушка предложила раскопать захоронение, пообещав каждому по 10 тыс. рублей за помощь. Молодые люди купили лопаты и начали раскопки, но не смогли довести дело до конца.

СВО
чиновники
полиция
власти
