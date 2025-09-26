Чиновники решили наказать вдову бойца СВО за критику властей Чиновники из Ленобласти написали заявление в полицию на вдову бойца СВО

В Сосновом Бору Ленинградской области власти захотели наказать за критику вдову участника СВО Ольгу Шушакову, передает 47news.ru. Женщина жаловалась на плохое состояние места захоронения военных и отсутствие благоустройства. По ее словам, там нет памятных табличек, скамеек, а автобусы из города ходят нерегулярно.

Нарезали участки, но кроме этого — ничего. Обращалась к местным депутатам, но это ничем не закончилось, — заявила она.

Позже в комментариях под публикацией губернатора региона Александра Дрозденко она резко высказалась о стенде с фотографиями бойцов СВО. Шушакова назвала его «убожеством», отметив, что на табличках указаны имена лишь нескольких погибших военных.

После ее слов замглавы администрации города Андрей Рахматов обратился в полицию с заявлением. Он потребовал проверить женщину на факт осквернения памяти военнослужащих.

