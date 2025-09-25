Трое молодых людей раскопали могилу из-за мертвого знакомого

Трое жителей Пензы задержаны по подозрению в попытке осквернения могилы знакомого на кладбище в Лунинском районе, сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области. Задержаны девушка 2005 года рождения и двое молодых людей 2001 и 2003 годов рождения.

Подозреваемые пояснили, что после совместного распития спиртного девушка предложила им раскопать захоронение их знакомого, чтобы убедиться, что там действительно погребен именно он. За содействие она обещала заплатить им по 10 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По дороге в поселок они приобрели лопаты и приступили к раскопкам, но не смогли завершить начатое из-за усталости. Они планировали продолжить следующей ночью, однако были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании жительницы Советска в Калининградской области за осквернение могил. В полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что с могилы ее сына похитили мемориальную табличку в виде ордена Мужества. Так, в отношении 21‑летней девушки возбудили уголовное дело.