26 сентября 2025 в 19:10

В Совфеде ответили на планы Европы закрыть Балтику для России

Сенатор Джабаров посоветовал Европе отказаться от попыток блокады РФ на Балтике

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Попытки заблокировать для России проливы на Балтике обречены на неудачу, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, при таком сценарии РФ сама начнет решать, кому разрешен проход по Балтийскому морю, а кому — нет.

Продолжая нагнетать ситуацию в регионе, балтийские государства совершают большую ошибку. Если нас попытаются не пускать в акваторию, мы найдем другие способы прорваться. Я бы не советовал испытывать нас на применение этих альтернативных методов, — указал Джабаров.

По его словам, НАТО всеми силами пытается спровоцировать Россию на ответные действия. Для этого, считает политик, Альянс даже может пожертвовать любой страной, кроме тех, что были с ним с момента основания.

Прибалтийские государства могут быть просто «не замечены» на политической карте Европы, если с ними произойдет что-то неблагоприятное. Поэтому я верю, что они осознают разницу в весовых категориях между нами и не допустят открытого столкновения, — заключил собеседник.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что активность Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря создает серьезные риски эскалации. По его словам, эти действия целенаправленно превращают регион в арену для потенциального военного противостояния.

