Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море Посол Гончар: НАТО превращает Балтику в арену потенциального конфликта

Активность Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря создает серьезные риски эскалации, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в беседе с РИА Новости. По его словам, эти действия целенаправленно превращают регион в арену для потенциального военного противостояния.

Дипломат отметил, что Москва считает чрезвычайно опасными масштабные учения и попытки НАТО объявить Балтику своим «внутренним водоемом». Особую озабоченность вызывает запуск новой операции «Балтийский часовой», в рамках которой Альянс проводит незаконные проверки судов.

Натовцы, вразрез с международным правом, придумали себе псевдооснования для проверок передвижения «российского теневого флота» сторожевыми кораблями, патрульными самолетами и беспилотниками, — сказал Гончар.

В заключение российский посол задался риторическим вопросом о виновности в создании кризисной ситуации. Он прямо возложил ответственность за превращение Балтийского моря в потенциальную зону столкновений на Североатлантический альянс.

Ранее Гончар заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной усиливает конфронтацию и является подстрекательством к военному столкновению НАТО с Россией. Дипломат выразил надежду, что Брюссель не допустит дальнейшего ухудшения ситуации.