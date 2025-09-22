«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 11:29

Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море

Посол Гончар: НАТО превращает Балтику в арену потенциального конфликта

Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

Активность Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря создает серьезные риски эскалации, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в беседе с РИА Новости. По его словам, эти действия целенаправленно превращают регион в арену для потенциального военного противостояния.

Дипломат отметил, что Москва считает чрезвычайно опасными масштабные учения и попытки НАТО объявить Балтику своим «внутренним водоемом». Особую озабоченность вызывает запуск новой операции «Балтийский часовой», в рамках которой Альянс проводит незаконные проверки судов.

Натовцы, вразрез с международным правом, придумали себе псевдооснования для проверок передвижения «российского теневого флота» сторожевыми кораблями, патрульными самолетами и беспилотниками, — сказал Гончар.

В заключение российский посол задался риторическим вопросом о виновности в создании кризисной ситуации. Он прямо возложил ответственность за превращение Балтийского моря в потенциальную зону столкновений на Североатлантический альянс.

Ранее Гончар заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной усиливает конфронтацию и является подстрекательством к военному столкновению НАТО с Россией. Дипломат выразил надежду, что Брюссель не допустит дальнейшего ухудшения ситуации.

