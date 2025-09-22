Создание бесполетной зоны над Украиной усиливает конфронтацию и является подстрекательством к военному столкновению НАТО с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Бельгии Денис Гончар. Он выразил надежду, что Брюссель не допустит дальнейшего ухудшения ситуации.

Как вы понимаете, это прямое подстрекательство к военному столкновению Альянса с Россией, — сказал Гончар.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной и возможность стран НАТО сбивать российские беспилотники означают прямой конфликт военного блока с РФ. Медведева позабавила «мощная европейская» идея.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости введения бесполетной зоны над территорией Украины. Он отметил, что европейские государства не стремятся к военному столкновению с Россией. По его словам, действенность гарантий безопасности для Украины вызывает сомнения, поскольку на деле они могут подразумевать готовность стран Европы к войне с РФ, на что те идти не намерены.