Медведев предупредил о войне с НАТО из-за одной идеи по Украине Медведев: создание бесполетной зоны над Украиной приведет к войне России с НАТО

Создание бесполетной зоны над Украиной и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА означают прямой конфликт Альянса с Россией, предупредил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал соответствующую инициативу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией, — написал Медведев.

Он отметил, что его позабавила «мощная европейская инициатива» под названием «Восточный страж». Похоже, что это все, что осталось от «коалиции желающих», заключил Медведев.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил о необходимости введения бесполетной зоны над территорией Украины. По его словам, подобное решение может быть принято исключительно совместно с партнерами по НАТО и Европейскому союзу. У Альянса есть все технические ресурсы для реализации такой меры, добавил он.

Тем не менее Сикорский заявил, что европейские государства не стремятся к военному столкновению с Россией. По его словам, действенность гарантий безопасности для Украины вызывает сомнения, поскольку на деле они могут подразумевать готовность стран Европы к войне с РФ, на что те идти не намерены.