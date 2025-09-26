«Потеряет всю Украину»: Лукашенко пригрозил Зеленскому Лукашенко: Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится

Президент Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину глава Белоруссии Александр Лукашенко. В пятницу, 26 сентября, политик посетил Москву и встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться. <…> Сейчас не остановятся — потеряют всю Украину, — сказал Лукашенко.

Он также призвал Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом.

Ранее Лукашенко высоко оценил предложение Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора. Президент Белоруссии посчитал эту инициативу блестящей.

Тем временем посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию республики, а от запланированных поездок воздержаться. Варшава также предупредила, что при возможном закрытии границ организовать эвакуацию будет крайне сложно или вообще невозможно.