Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 18:19

«Потеряет всю Украину»: Лукашенко пригрозил Зеленскому

Лукашенко: Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Президент Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину глава Белоруссии Александр Лукашенко. В пятницу, 26 сентября, политик посетил Москву и встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться. <…> Сейчас не остановятся — потеряют всю Украину, — сказал Лукашенко.

Он также призвал Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом.

Ранее Лукашенко высоко оценил предложение Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора. Президент Белоруссии посчитал эту инициативу блестящей.

Тем временем посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию республики, а от запланированных поездок воздержаться. Варшава также предупредила, что при возможном закрытии границ организовать эвакуацию будет крайне сложно или вообще невозможно.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Владимир Зеленский
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.