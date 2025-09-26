Глава ВТБ назвал самое мощное оружие США

Доллар — самое мощное оружие, которым обладали Соединенные Штаты, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» при поддержке ГК «Росатом» он указал на тот факт, что США часто им пользовались для угроз, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что доллар — это самое мощное оружие, которым обладали Соединенные Штаты. Оно куда мощнее, чем ядерный потенциал, который имеется. Когда Америка стала говорить, что отключит от доллара, то это влияло сильнее, чем любая угроза. Это заставляло страны слушаться США, — напомнил Костин.

Он указал, что это привело к тому, что в настоящее время на Россию наложено свыше 30 тысяч различных санкций. Большинство из них коснулись финансовой сферы, заключил Костин.

Также Костин назвал ключевые факторы укрепления рубля, отметив макроэкономическую стабильность и положительное сальдо торгового баланса. Он подчеркнул, что курс национальной валюты складывается рыночно и зависит от уровня инфляции и процентной ставки.