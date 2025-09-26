Сотрудника «Матч ТВ» арестовали за финансирование терроризма, он переводил деньги «Артподготовке» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Обвиняемого зовут Сергей Пименов, на спортивном телеканале он работал инженером.

Согласно данным следствия, он переводил деньги движению через специальный сервис. 59-летний Пименов в суде сообщил, что в момент пожертвования он не знал, кто возглавляет движение.

Работник телеканала также сообщил, что давно работает на ТВ, пользуется уважением коллег и помогал участникам специальной военной операции на Украине. Пименов сам написал после задержания явку с повинной. Однако суд арестовал его до 23 ноября.

Ранее блогера и владельца магазинов кроссовок Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам Ефремова, он перевел организации 6 тыс. рублей. В 2023 году он покинул Россию, но ненадолго вернулся на родину транзитом из Турции и был арестован.