26 сентября 2025 в 20:46

«Вместе боролись за истину»: патриарх Кирилл о смерти Кеосаяна

Патриарх Кирилл принес соболезнования семье ушедшего из жизни Кеосаяна

Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главе RT Маргарите Симоньян и ее семье в связи со смертью режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, их опубликовали на официальном сайте Московского Патриархата. Он отметил, что покойный всегда боролся за правду и чувствовал поддержку со стороны супруги.

В этом важном деле он всегда чувствовал поддержку своих единомышленников, и прежде всего вашу, дорогая Маргарита Симоновна. Вы вместе боролись за истину, вместе боролись с тяжелым недугом, победить который, к сожалению, не удалось, — сказал патриарх.

Священнослужитель также отметил, что Кеосаян был разносторонним и одаренным человеком, который сделал много на благо России. В обществе ценили не только его профессионализм, но и способность с творчеством подходить к реализации различных проектов, подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что Кеосаян был для миллионов зрителей важной частью их жизни, настоящим «огнем в каждом доме». Парламентарий выразила поддержку Симоньян в связи с кончиной ее супруга и отметила, что молилась вместе со всеми за его здоровье.

