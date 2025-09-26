«Молились за него»: в Госдуме поддержали Симоньян после смерти Кеосаяна Депутат Драпеко заявила, что за режиссера Кеосаяна молились миллионы россиян

Режиссер Тигран Кеосаян был для миллионов зрителей важной частью их жизни, настоящим «огнем в каждом доме», заявила NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. Парламентарий выразила поддержку главному редактору RT Маргарите Симоньян в связи с кончиной ее супруга и отметила, что молилась вместе со всеми за его здоровье.

Я, как и все граждане России, знаю Кеосаяна как кинорежиссера, люблю его фильмы, знаю как телеведущего. Он был для нас огнем в каждом доме. Это очень печальное известие. Мы все молились эти месяцы за его здоровье, чтобы он вырвался из лап смерти. Но не получилось. Очень жаль Маргариту [Симоньян]. Мы его будем помнить, он остался в своих фильмах и нашей памяти, — высказалась Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что познакомился с Кеосаяном через его творчество. Парламентарий выразил соболезнования Симоньян, которая сама борется с серьезным недугом.

Певец Игорь Саруханов ранее заявил, что ошарашен и потрясен внезапной кончиной Кеосаяна. Музыкант отметил, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в юности.