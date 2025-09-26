Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:22

«Молились за него»: в Госдуме поддержали Симоньян после смерти Кеосаяна

Депутат Драпеко заявила, что за режиссера Кеосаяна молились миллионы россиян

Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Режиссер Тигран Кеосаян был для миллионов зрителей важной частью их жизни, настоящим «огнем в каждом доме», заявила NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. Парламентарий выразила поддержку главному редактору RT Маргарите Симоньян в связи с кончиной ее супруга и отметила, что молилась вместе со всеми за его здоровье.

Я, как и все граждане России, знаю Кеосаяна как кинорежиссера, люблю его фильмы, знаю как телеведущего. Он был для нас огнем в каждом доме. Это очень печальное известие. Мы все молились эти месяцы за его здоровье, чтобы он вырвался из лап смерти. Но не получилось. Очень жаль Маргариту [Симоньян]. Мы его будем помнить, он остался в своих фильмах и нашей памяти, — высказалась Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что познакомился с Кеосаяном через его творчество. Парламентарий выразил соболезнования Симоньян, которая сама борется с серьезным недугом.

Певец Игорь Саруханов ранее заявил, что ошарашен и потрясен внезапной кончиной Кеосаяна. Музыкант отметил, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в юности.

депутаты
Тигран Кеосаян
смерти
Маргарита Симоньян
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.