В США фонд Сороса попал под прицел прокуроров

Американский Минюст поручил федеральным прокурорам проверить деятельность фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса на предмет возможной связи с терроризмом, пишет New York Times со ссылкой на копию внутренней директивы. В организации эти обвинения назвали «политически мотивированными атаками».

По информации издания, директива охватывает широкий круг потенциальных обвинений — от мошенничества и рэкета до финансирования терроризма. Документ, подписанный юристом из аппарата замглавы Минюста Тоддом Бланшем, был разослан окружным прокурорам в Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.

Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции поручил более чем полудюжине прокуратур США разработать планы расследования деятельности группы, финансируемой Джорджем Соросом, миллиардером и донором Демократической партии, которого президент Трамп потребовал отправить в тюрьму, — сказано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американского финансиста Джорджа Сороса и его сыновей необходимо привлечь к уголовной ответственности. Глава Белого дома считает, что миллиардер и его родственники якобы причастны к протестам в США.