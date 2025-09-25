Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 21:00

В Госдуме объяснили, почему ЕС не в силах отказаться от российского газа

Депутат Говырин: ЕС закупает газ у РФ, потому что экономика важнее политики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Евросоюза продолжают закупать углеводороды из России, ставя под сомнение эффективность своей политики энергонезависимости, сказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru. По его мнению, европейцы по-прежнему руководствуются экономическими интересами.

Несмотря на громкие заявления и политические амбиции, европейские страны продолжают испытывать зависимость от российского газа и нефти. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время Евросоюз ставит экономические интересы выше политических амбиций, — считает Говырин.

ЕС, традиционно ориентированный на альтернативные источники энергии, показывает, что просто не в состоянии обойтись без российских углеводородов, добавил парламентарий.

Впереди зима, и вряд ли что-то кардинально изменится. Ветряками Бельгия, Франция и другие европейские страны в зиму точно не справятся, — заключил парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о закупках энергоресурсов у Москвы. Он сказал, что Еврокомиссия намерена полностью прекратить эти поставки, чтобы в Европу не поступила «ни одна молекула» российского газа и нефти. Захарова поинтересовалась, не собираются ли в ЕС отстреливать перелетных птиц, которые «могут не сдержаться» над Брюсселем.

Евросоюз
энергоносители
импорт
Россия
