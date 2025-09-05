«Могут не сдержаться»: в МИД высмеяли энергетические планы Еврокомиссии Захарова ответила шуткой о птицах на энергетические планы Еврокомиссии

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о полном запрете закупок российских энергоресурсов, опубликовав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. Она с юмором спросила, не собираются ли в ЕС отстреливать перелетных птиц, которые также могут оказаться и над Брюсселем.

Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем, — сыронизировала дипломат.

Ранее Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС заявил, что Еврокомиссия намерена полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы в Европу не поступила «ни одна молекула» российского газа и нефти. Он подчеркнул, что целью ЕК является как можно быстрее остановить импорт из России.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз к 2028 году планирует закупить у США сжиженный газ, нефть и ядерные продукты на сумму $750 млрд (6,1 трлн рублей). Также ЕС значительно увеличит импорт американского военного оборудования.