Еврокомиссия раскрыла истинные планы по российским энергоресурсам

Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российских энергоресурсов странами ЕС, чтобы в Союз не поступало «ни одной молекулы» российского газа и нефти, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС. Он подчеркнул, что цель ЕК ясна: импорт российских энергоресурсов должен быть остановлен как можно скорее, передает ТАСС.

Задача Еврокомиссии предельно ясна — страны ЕС должны прекратить импорт [российских энергоресурсов] как можно раньше. И даже потом, когда будет мир, по моему мнению, мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это навсегда, — сказал еврокомиссар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевые экономики Евросоюза переживают рецессию. Такой комментарий он сделал на встрече с журналистами по завершении визита в Китай. По его словам, особенно это касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава государства также отметил рост спроса на энергоресурсы и подчеркнул, что экономика КНР выступает локомотивом мирового развития.