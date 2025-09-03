Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине

Ведущие экономики Евросоюза впадают в рецессию, заявил президент России Владимир Путин. С таким комментарием глава государства выступил перед журналистами в рамках завершения своего визита в Китай.

Мировая экономика, несмотря на то, что мы наблюдаем во многих странах рецессию, например в ведущих экономиках Еврозоны, развивается, — подчеркнул президент РФ.

В особенности, по словам Путина, это касается Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также обратил внимание на рост потребности в энергоресурсах. В этой связи он указал на Китай, назвав его экономику локомотивом мировой.

Президент отметил, что некоторые говорят, как темпы роста ВВП Китая снизились. Однако те показатели, которые наблюдаются сегодня, подчеркнул лидер, это другие «пять с лишним процентов», нежели в прошлом.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Такое заявление прозвучало на фоне ее недавней жалобы о том, как в объединении не хватает средств для финансирования Украины.