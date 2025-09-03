Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:02

Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС

Путин заявил, что ведущие экономики ЕС впадают в рецессию

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Ведущие экономики Евросоюза впадают в рецессию, заявил президент России Владимир Путин. С таким комментарием глава государства выступил перед журналистами в рамках завершения своего визита в Китай.

Мировая экономика, несмотря на то, что мы наблюдаем во многих странах рецессию, например в ведущих экономиках Еврозоны, развивается, — подчеркнул президент РФ.

В особенности, по словам Путина, это касается Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также обратил внимание на рост потребности в энергоресурсах. В этой связи он указал на Китай, назвав его экономику локомотивом мировой.

Президент отметил, что некоторые говорят, как темпы роста ВВП Китая снизились. Однако те показатели, которые наблюдаются сегодня, подчеркнул лидер, это другие «пять с лишним процентов», нежели в прошлом.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Такое заявление прозвучало на фоне ее недавней жалобы о том, как в объединении не хватает средств для финансирования Украины.

Владимир Путин
Евросоюз
экономика
рецессия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.