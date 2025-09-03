Названа сумма, на которую ЕС намерен увеличить военные расходы Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы на €2 трлн к 2031 году

Евросоюз намерен нарастить военные расходу к 2031 году на €2 трлн, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По данным ТАСС, с таким сообщением она выступила на форуме в Брюсселе.

К 2031 году Евросоюз намерен нарастить военные расходы на €2 трлн, — уточнила политик.

Каллас добавила, что считает себя очень настойчивой. Также она пообещала продолжать настаивать на ускорении милитаризации Евросоюза и подталкивать страны объединения к дальнейшему повышению военных расходов.

Ранее Каллас признала, что члены ЕС испытывают колоссальный недостаток средств для финансирования Украины в 2026 году. Глава евродипломатии отметила, что именно поэтому многие страны объединения хотят добиться экспроприации российских активов.

Каллас также называла условие для возвращение замороженных активов РФ. Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС не может себе представить такой сценарий без выплаты Москвой компенсаций Киеву. Каллас уточнила, что главы МИД стран Европы обсудят это на неформальной встрече.