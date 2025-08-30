«Дефицит огромен»: в ЕС сделали неутешительный вывод о финансировании Киева Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

Страны Евросоюза испытывают колоссальный недостаток средств для финансирования Украины в 2026 году, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Копенгаген. По ее словам, именно поэтому многие государства — члены ЕС хотят добиться экспроприации российских активов, передает DWS News.

Это правда, что многие государства-члены поднимали вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, а нам нужно найти финансирование, — подчеркнула она.

Каллас добавила, что единогласного решения по поводу изъятия российских активов в ЕС нет. Например, Бельгия, где заморожена основная часть активов РФ, а именно €210 млрд, не предпринимает никаких действий по ним, уточнила глава евродипломатии.

Ранее британские аналитики сообщили, что европейский план гарантий безопасности для Украины включает патрулирование воздушного пространства, обучение военных и миссии в Черном море после завершения конфликта. Они уточнили, что главной гарантией станет «восстановление ВСУ» как основного инструмента сдерживания.

До этого стало известно, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение украинских военных. Сроки начала подготовки пока не определены, обучение станет возможным только после одобрения решения на официальном заседании Совета ЕС.