Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:14

«Возмутительно»: Сийярто сделал серьезное предупреждение Украине

Сийярто потребовал прекратить украинские атаки на энергообъекты

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Венгрия требует от Украины прекратить атаки на российские гражданские энергообъекты, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Также он заявил о необходимости остановки ударов по морским танкерам, передает телеканал M1.

В последние дни украинцы неоднократно совершали нападения на маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию. <…> Это возмутительно. Мы настоятельно призываем украинцев немедленно прекратить угрожать энергетической безопасности Венгрии, — высказался глава дипведомства.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что правительство страны отвергает европейский план по полному отказу от российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт вместе с Братиславой готовится оспорить это решение в судебном порядке.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в украинском кризисе временной фактор работает на Россию. Он также выступил с призывом немедленно начать высокоуровневые переговоры между Москвой и европейскими государствами.

Петер Сийярто
Венгрия
Украина
энергетика
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.