«Возмутительно»: Сийярто сделал серьезное предупреждение Украине

Венгрия требует от Украины прекратить атаки на российские гражданские энергообъекты, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Также он заявил о необходимости остановки ударов по морским танкерам, передает телеканал M1.

В последние дни украинцы неоднократно совершали нападения на маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию. <…> Это возмутительно. Мы настоятельно призываем украинцев немедленно прекратить угрожать энергетической безопасности Венгрии, — высказался глава дипведомства.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что правительство страны отвергает европейский план по полному отказу от российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт вместе с Братиславой готовится оспорить это решение в судебном порядке.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в украинском кризисе временной фактор работает на Россию. Он также выступил с призывом немедленно начать высокоуровневые переговоры между Москвой и европейскими государствами.