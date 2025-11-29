День матери
29 ноября 2025 в 13:54

Орбан раскрыл, на чьей стороне время в конфликте на Украине

Орбан: время в конфликте на Украине находится на стороне России

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Время в конфликте на Украине находится на стороне России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag. Он также призвал к немедленному старту российско-европейских переговоров на высоком уровне.

Время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет, — отметил Орбан.

Ранее премьер Венгрии отмечал, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Венгрия
Виктор Орбан
мнения
конфликт на Украине
время
