Орбан раскрыл, на чьей стороне время в конфликте на Украине

Орбан раскрыл, на чьей стороне время в конфликте на Украине Орбан: время в конфликте на Украине находится на стороне России

Время в конфликте на Украине находится на стороне России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag. Он также призвал к немедленному старту российско-европейских переговоров на высоком уровне.

Время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет, — отметил Орбан.

Ранее премьер Венгрии отмечал, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.