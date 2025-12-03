Генсек НАТО похвалил Зеленского за борьбу с коррупцией Рютте: Зеленский добивается успехов в борьбе с коррупцией

Украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует успехи в борьбе с коррупцией, считает генсек НАТО Марк Рютте. В соцсети Х он написал, что Киев реагирует на возникающие скандалы и принимает меры, направленные на ограничение влияния коррупционных практик.

Когда коррупционные проблемы возникают, украинцы с ними разбираются. Я думаю, что Зеленский предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции, — написал Рютте.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего разложения, которое завершится свержением Зеленского и военным триумфом России. Эксперт также связал отставку главы офиса президента Андрея Ермака с успехами российских войск.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов из-за давления со стороны США, коррупционного скандала и последствий отставки Ермака. По мнению авторов, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для президента угрозу потери контроля над ситуацией.