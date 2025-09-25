Цена биткоина упала ниже $110 тыс. впервые за три недели

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии опустилась ниже $110 тыс. (9,1 млн рублей) впервые с 6 сентября 2025 года, сообщает Binance. К 20:31 по московскому времени показатель ускорил снижение до $109,818 тыс., потеряв 3,55%.

На фоне снижения котировок мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 222 тыс. трейдеров на сумму уже свыше $1,12 млрд (93 млрд рублей). Из этой суммы около $163 млн (13 млрд рублей) пришлось на биткоин, причем $157,5 млн составили ликвидации длинных позиций.

Согласно данным Coinmarketcap на 25 сентября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,76 трлн, из которых 58,3% ($2,18 трлн) приходится на биткоин. Валюта представляет собой децентрализованную систему на основе блокчейна, концепция которой была опубликована в 2008 году Сатоси Накамото.

Ранее британец Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году. На этом диске хранились 8 тыс. биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей). После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта.