Названа точная дата похорон популярной франко-итальянской кинозвезды

Знаменитую франко-итальянскую актрису Клаудию Кардинале похоронят 30 сентября в Париже, сообщает AFP со ссылкой на импресарио кинозвезды Лорана Саври. Поклонники и близкие смогут попрощаться с артисткой в церкви Сен-Рош.

По данным журналистов, семья Кардинале попросила не приносить цветов на ее похороны. Вместо этого родственники предложили сделать пожертвования в фонд имени звезды для поддержки артистической молодежи.

Отмечается, что в последние годы актриса проживала в коммуне Немур близ Парижа, она скончалась там же 24 сентября. Причины смерти Кардинале не уточнялись, но Саври отметил, что 87-летняя актриса умерла «в окружении своих детей».

Мировая слава пришла к Кардинале в 1963 году после ролей в шедеврах: «8 1/2» Федерико Феллини и «Леопард» с Бертом Ланкастером. Успех открыл ей дорогу в Голливуд, где она снялась в «Розовой пантере» и вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Карьера актрисы пошла на спад в 1970-х после разрыва с продюсером Франко Кристальди. Тот, мстя за уход к режиссеру Паскуале Сквитьери, убедил коллег бойкотировать Кардинале.