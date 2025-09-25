Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Друг погибшего на Шри-Ланке буддиста из Москвы раскрыл его главную мечту

Погибший на Шри-Ланке буддист Веркашанский мечтал остаться там монахом

Океанское побережье Шри-Ланки в тропиках Океанское побережье Шри-Ланки в тропиках Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погибший на Шри-Ланке россиянин Сергей Веркашанский мечтал остаться на острове навсегда, рассказал РИА Новости его друг Сотхеара Реал. Мужчина практиковал буддизм традиции Тхеравада и намеревался принять монашеский сан.

Обычно все время летом, когда он был в России, Сергей три месяца жил в лесу, далеко, где мало людей, в палатке. Предавался там медитации. С собой брал еду, сухие фрукты и так далее, — поделился Реал.

По словам товарища Веркашанского, у него не было семьи, в Москве он жил с пожилым отцом. Реал также отметил, что пока не располагает информацией о времени и месте прощания c россиянином.

Ранее посольство РФ в Коломбо подтвердило гибель Веркашанского при падении вагона канатной дороги в Шри-Ланке. Из 13 монахов, возвращавшихся в храм после посещения священного места, погибли семь.

В Ассоциации буддийских общин «Арья Сангха» сообщили, что россиянин ездил на Шри-Ланку ради паломничества. Он много практиковался на курсах Випассаны, а также устраивал 30-дневные ретриты в лесу. В организации уточнили, что в настоящий момент решается вопрос о транспортировке его тела в Россию.

