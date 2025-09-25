Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появились подробности о погибшем в Шри-Ланке монахе из России

Погибший в Шри-Ланке монах из России ездил в страну в целях паломничества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погибший в Шри-Ланке монах из России ездил в страну в целях паломничества, сообщила ТАСС Ассоциация буддийских общин «Арья Сангха». Там отметили, что мужчину зовут Сергей Веркашанский, он из Москвы.

Он стремился достичь просветления через посвящение себя практике учения Будды, — говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что россиянин много практиковался на курсах Випассаны, а также устраивал 30-дневные ретриты в лесу. Там сообщили, что в настоящий момент решается вопрос о транспортировке его тела в РФ.

Ранее посольство РФ в Коломбо подтвердило гибель россиянина при падении вагона канатной дороги в Шри-Ланке. Всего жертвами несчастного случая стали семь человек.

До этого сообщалось, что в Шри-Ланке из-за обрыва троса упал вагон канатной дороги. Из 13 монахов, возвращавшихся в храм после посещения священного места, шесть пострадали, при этом четверо из них получили серьезные травмы. Издание Daily Mirror отметило, что трое из семи погибших монахов были иностранцами, приехавшими из России, Индии и Румынии.

