Московский видеоигровой хаб представили на Tokyo Game Show в Японии АКИ представило Московский видеоигровой хаб на Tokyo Game Show в Японии

Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы в рамках одной из крупнейших в мире выставок игровых развлечений Tokyo Game Show презентовало Московский видеоигровой хаб, передает РИА Новости. По данным агентства, он представляет собой инфраструктурную меру поддержки с возможностями для создания контента.

Хаб находится на объекте на территории «Сколково». Там находятся студии захвата движения, студии захвата лицевой анимации, студии звукозаписи, фотограмметрии, лекционные залы, коворкинги, офисы и даже капсульный отель. Он предназначен для того, чтобы иметь возможность отдыхать на рабочем месте во время активного этапа работы над проектом, пояснил заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев.

Ранее в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы информировали, что скоро экосистема развития мобильных игр, построенная на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации, появится в столице. Для этого АКИ заключило стратегическое соглашение с отечественным магазином приложений RuStore. Отмечается, что кластер видеоигр станет площадкой для поддержки столичных разработчиков.

Тем временем были национализированы компании, занимающиеся разработкой популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Теперь они полностью находятся в собственности России. Речь идет о ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».