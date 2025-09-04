Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 16:15

В Москве появится экосистема развития мобильных игр

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экосистема развития мобильных игр, построенная на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации, появится в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы. АКИ заключило стратегическое соглашение с отечественным магазином приложений RuStore. Отмечается, что кластер видеоигр станет экосистемой для поддержки столичных разработчиков.

Московский кластер видеоигр — это экосистема поддержки московских разработчиков на всех этапах: от разработки идеи до выхода на зарубежные рынки, — говорится в сообщении.

Предполагается, что совместная работа с RuStore позволит агентству системно продвигать московские мобильные проекты. Кроме того, это должно повысить видимость разработанных в столице игр для инвесторов и ускорить доступ к аудитории как в России, так и на внешних рынках.

Ранее были национализированы компании, занимающиеся разработкой популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Теперь они полностью находятся в собственности России. Речь идет о ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».

Москва
игры
видеоигры
разработчики
