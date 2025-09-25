Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 21:28

Российский аэропорт приостановил обслуживание всех авиарейсов

Росавиация сообщила о приостановке работы в аэропорту Тамбова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Тамбова (Донское) временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены 25 сентября около 21:00 по московскому времени. По его словам, соответствующее решение было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в аэропорту Самары произошел бунт, около 300 пассажиров не могли улететь в Анталью на протяжении 15 часов. Борт авиакомпании Azur Air должен был отправиться в Турцию в 04:05. Сначала вылет задержали на два часа, затем людей посадили в самолет, уточняют авторы. В салоне пассажиры провели полчаса, а потом их отправили обратно в аэропорт из-за закрытого неба.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

аэропорты
Тамбов
Росавиация
ограничения
